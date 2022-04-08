الإرهابي "أبو عبيدة زرقاوي" المعتقل في الجزائر: كنا نصطاد لنأكل ودفنا صديقنا في حفرة (فيديو)

أدلى الإرهابي بلاوي محمد المكنى زرقاوي أبو عبيدة، وهو أحد الإرهابيين الذين تم اعتقالهم بسكيكدة شمال شرق الجزائر يوم الجمعة، بتصريحات حصرية وصادمة.

وقال "نشطت بعد التحاقي بالجماعات الإرهابية في مزرانة وبعدها انتقلت إلى عزازقة في تيزي وزو، وبعدها بسنة دخلنا إلى أكفادو وأردنا أن ننشط في المنطقة".

إقرأ المزيد

وأضاف "عملنا مع العديدين من بينهم عبد الناصر الشيخ حسين المدعو بالشيخ عبد الناصر في عزازقة، وفي سنة 2010 بدأنا نتوغل في المناطق الشرقية من بينها الثنية، جيجل حتى وصلنا الى عنابة 2014".

وتابع الإرهابي بلاوي محمد "أنا كنت مريضا لم أستطع الذهاب برفقتهم.. وهناك منهم من وصل إلى عنابة ودخل تونس.. أما الآخرون ومن بينهم أنا عدنا إلى جيجل".

وأردف بالقول: "بعد ذلك بدأت الأمور تتعقد جراء نقص المؤونة فلجأنا إلى الصيد لنقتات.. بعدها أردنا النزول لأخذ المؤونة فوصلتنا معلومات تفيد بتواجد أفراد الجيش وتراجعنا".

وأضاف "بعدها بأيام عاودنا الكرة وأخذنا كمية من المؤونة حيث كنا 15 شخصا.. ثم حوصرنا من طرف أفراد الجيش الذي قتل منا 3 أشخاص والبعض الآخر حصروا.. فقرر من تبقى منا إلى الإنقسام، أحدهم كان مريضا طلب منا البقاء برفقته حتى يتعافى.. قضينا الليلة هناك وانطلقنا يوم الجمعة في الصباح الباكر.. إلا أنه ولحظة خروجنا سمعنا أصوات أشخاص وكانوا أفراد الجيش".

وتابع "تراجعنا عن الخروج وقررنا إمضاء ليلة أخرى.. وفي اليوم الموالي شهدنا حركة غير عادية لأفراد الجيش، حيث قرروا تمشيط المنطقة كاملة، وهناك وقعت اشتباكات بيننا وبينهم، وبعد أن قاربت الذخيرة على النفاذ قررنا الانسحاب".

وأضاف "توغلنا وسط الأدغال ونزلنا إلى أحد الوديان حتى وجدنا غارا إلا أنه كان ضيقا.. نظرا إلى عددنا حيث كنا 8 أشخاص، وكان معنا شيخ كبير يدعى عاصم أبو الحيان حفرنا حفرة ودخلنا ذلك الغار".

وأضاف "مؤونتنا قلت وكنا نخرج كل يومين إلى الواد لملأ الماء.. أما الأكل فكان يقتصر على ملعقة سكر وسميد لمرة واحدة يوميا.. وبعد أن أحسسنا أن أفراد الجيش وصلوا إلى عين المكان أصبحنا نخرج مرة كل 4 أيام".

وتابع "كان برفقتنا جريح بعد أن اشتبكنا مع الجيش توفي داخل تلك الحفرة بعد أيام.. كنا في حيرة من أمرنا أين ندفنه وكيف.. الأمر مستحيل داخل المخبأ لأن الروائح ستنبعث والمكان ضيق.. فحفرنا له حفرة صغيرة ودفناه داخلها".

وصرح بأنه وبعد 27 يوما "انهرنا من الجوع والعطش.. ومر أفراد الجيش وتفطنوا بوجودنا في المكان بعد العثور على الجثة التي دفناها".

وأفاد بأنه تشاور ومن تبقى من الإرهابيين وقرروا تسليم أنفسهم بعد الإرهاق ونفاد الذخيرة.

وأشار إلى أنه و"بعد خروجه طلب الأكل من أفراد الجيش فأعطوه الشكولاطة والماء وسلموهم جعبتهم من الأكل"، مضيفا صأما الشيخ الكبير الذي كان رفقتنا فلم يستطع المشي.. فحمله أحد أفراد الجيش على ظهره ومشى به.. وعند وصولنا قام أفراد الجيش بأخذ صور لنا وأعطونا سندويتش لحم ومشروبات".

المصدر: وسائل إعلام جزائرية