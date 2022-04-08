مصر.. حبس المتهم بقتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك 4 أيام وإحالته للطبيب النفسي

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس المتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد رزق كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، وإحالته للطبيب النفسي.

كما تم تنفيذ قرار المحكمة المختصة بإيداعه تحت الملاحظة الطبية بأحد المستشفيات العامة المتخصصة في علاج الأمراض النفسية والعصبية لبيان حقيقة ما ادعاه خلال استجوابه من سابقة معاناته من أمراض نفسية تفقده السيطرة على أفعاله.

إقرأ المزيد

وجاء ذلك بعد استجوابه والسماع لشهادة 17 شاهدا على الواقعة.

RT - القاهرة - ناصر حاتم