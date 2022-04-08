سلامة: لبنان صاحب ثاني أكبر احتياط من الذهب في المنطقة العربية بـ17.5 مليار دولار

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن قيمة احتياطي الذهب لدى البنك بلغت 17.547 مليار دولار حتى نهاية فبراير الماضي.

وأشار سلامة، في تصريح نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن البلد الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، "حافظ على موقعه كصاحب ثاني أكبر احتياطي من الذهب في المنطقة العربية (بعد السعودية)، بثروة تقدر بحوالي 286 طنا".

وقال سلامة إن "إجمالي الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية بلغ 12 مليارا و748 مليون دولار حتى نهاية شهر فبراير الماضي".

وأضاف أن "حجم محفظة الأوراق المالية المملوكة لمصرف لبنان بلغت، حتى نهاية فبراير، 4 مليارات و197 مليون دولار، وتشمل سندات اليورو بزيادة طفيفة عن شهر كانون الثاني الماضي".

وأوضح سلامة أن تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج بلغت حوالي 6 مليارات و400 مليون دولار خلال عام 2021.

وقال إن "ما أصاب القطاع المالي بلبنان هو قيد المعالجة في خطة التعافي، التي يتم إعدادها من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي".

وأشاد سلامة باتفاق مبدئي توصل إليه لبنان مع صندوق النقد للحصول على حزمة تمويل بـ3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات.

وفي مايو 2020، بدأ لبنان مفاوضات مع النقد الدولي حول خطة إنقاذ لكنها جمدت في أغسطس من نفس العام، قبل أن تنطلق مجددا مطلع أكتوبر الماضي بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية