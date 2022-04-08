تونس.. المحكمة العسكرية تقضي بحبس صحفي أربعة أشهر لانتقاده الرئيس (فيديو)

قضت المحكمة العسكرية في تونس بحبس الصحفي في قناة "الزيتونة" عامر عياد 4 أشهر بتهمة "إهانة" رئيس الدولة بعد انتقاده الشديد لبعض قراراته وفق ما أفاد محاميه لوكالة فرانس برس.

وقال المحامي سمير بن عمر إن مقدم البرامج في قناة الزيتونة عامر عياد سيبقى في حالة سراح في انتظار بت استئنافه للحكم.

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ويلاحق عياد منذ أكتوبر 2021 أمام المحكمة العسكرية بتونس بعد بث برنامج هاجم فيه الرئيس قيس سعيّد.

وانتقد الإعلامي على الهواء تعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة، وقال "ستكون فقط خادمة للسلطان ومنفذة لأوامره"، معتبرا أن الرئيس "الشعبوي لم يستطع ترويض رجل ليصبح خاتما في اصبعه".

وكان عامر عياد قد أوقف في أكتوبر الماضي على خلفية هذه القضية ثم أفرج عنه بعد شهرين.

ومن بين الضيوف في برنامجه عبد اللطيف العلوي، عضو "ائتلاف الكرامة" حليف "حزب النهضة" الإسلامي، حيث حكم القضاء العسكري على العلوي في القضية نفسها بالسجن ثلاثة أشهر واستأنف أيضا القرار، بحسب بن عمر.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس قررت فتح تحقيق قضائي ضد الصحفي بقناة الزيتونة عامر عياد والنائب عبد اللطيف العلوي من أجل تصريحات اعلامية أدليا بها.

يذكر أن قاضي التحقيق العسكري كان قد وجه الى العلوي وعياد تهما تعلقت بارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية ونسبة أمور غير صحيحة الى موظف عمومي دون تقديم ما يثبت صحتها والمس من معنويات الجيش الوطني.

في قضية القصيدة الشهيرة ..

المحكمة العسكرية بتونس تقضي بسجن الصحفي عامر عياد مدة 4 أشهر والنائب عيد اللطيف العلوي مدّة 3 أشهر!

المتهمان بحالة سراح والحكم قابل للاستئتاف، والاستئناف يوقف التنفيذ.

✍عبد اللطيف العلوي#يسقط_الانقلاب#تونس_ضد_الانقلابpic.twitter.com/YlihCnXCtS — نبض تونس (@tunisia5600) April 8, 2022

المصدر: أ ف ب + وسائل إعلام تونسية