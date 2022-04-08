"الحشد الشعبي" في العراق: تسليم سلاح الفصائل مرتبط بانسحاب الولايات المتحدة من البلاد

قال رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض إن الشرط الوحيد لـ"فصائل المقاومة" لتسليم سلاحها، هو اكتمال الانسحاب الأمريكي من البلاد وتشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد الفياض خلال مقابلة مع قناة "الشرقية" العراقية، الجمعة، أن "الفصائل المسلحة لا مشكلة لديها في تسليم كل أسلحتها"، مؤكدا أن "ذلك لن يتم إلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة وانسحاب القوات الأمريكية من البلاد".

وأشار إلى أنهم وافقوا في السابق على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي تصدرت قائمته الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حين طالب بتسليم سلاح فصائل المقاومة لـ"هيئة الحشد الشعبي" خلال أشهر.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اشترط على الحشد الشعبي تسليم الفصائل المسلحة لأسلحتها، مقابل اشتراكهم في الحكومة.

ونوه الفياض إلى أن "فصائل المقاومة لا علاقة لها بالحكومة أو هيئة الحشد الشعبي"، مضيفا أن "الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة عبارة عن جهة معنوية تعلن عن نفسها وتتبنى عمليات معينة، ولا وجود لتداخل بين الحشد وهذه الفصائل".

وأضاف: "ربما تكون هناك اشتراكات فردية من قبل عناصر في الحشد الشعبي أو أمنية أو حتى قضائية، ولكن لا علاقة مباشرة بينها"، منوها إلى أنهم "أصدروا في عدة مناسبات بيانات نفوا فيها علاقتها بأي عملية تنفذها الفصائل".

المصدر: قناة "الشرقية"