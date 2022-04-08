تونس.. السجن لعنصر أمن ضبط بحوزته 20 كيلوغراما من "الزطلة"

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب السادس بالمحكمة الابتدائية "سوسة1" يوم الخميس "بطاقة إيداع بالسجن ضد عون أمن ضبط بحوزته 20 كيلوغراما من الزطلة قدرت قيمتها بنحو 100 ألف دينار".

وذكرت إذاعة "موزاييك" أنه "تم القبض على رجل الأمن قبل أيام على مستوى الطريق الرابطة بين القيروان ومساكن على متن سيارة مؤجرة".

وأفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق باسمها معز بن عبد الله اليوسفي بأن النيابة العمومية تولت فتح بحث تحقيقي ضد المتهم من أجل حيازة مواد مخدرة قصد الاتجار بها.

وتولى قاضي التحقيق تكليف فرقة مختصة بالعوينة لإجراء الأعمال الكاشفة للحقيقة بموجب إنابة عدلية.

وبعد انتهاء مفعول بطاقة الاحتفاظ أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع في حقه.

المصدر: إذاعة "موزاييك" التونسية