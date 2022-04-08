شاهد.. لحظة القبض على قاتل كاهن الإسكندرية في مصر (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو، مساء أمس الخميس، يوثق لحظة القبض على مسن، اعتدى على كاهن بكورنيش الإسكندرية.

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وظهر في الفيديو رجال الأمن ممسكين برجل مسن بعد اعتدائه على رجل دين مسيحي، في أثناء سيره بالكورنيش، في منطقة سيدى بشر بالإسكندرية، باستخدام سكين كان بحوزته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الخدمات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المسن - 60 عاما، وتم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج إلا أنه توفى حال إسعافه.

المصدر: القاهرة 24