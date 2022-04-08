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الخارجية اللبنانية تبلغت رسميا بعودة السفير الكويتي

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الخارجية اللبنانية تبلغت رسميا بعودة السفير الكويتي
Globallookpress
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أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، أنها تبلغت رسميا بعودة السفير الكويتي إلى البلاد، بعد أشهر على الأزمة الدبلوماسية التي فجرتها تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي.

وقالت في بيان: "ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بإبلاغها رسميا بعودة سعادة سفير الكويت عبد العال القناعي إلى مركز عمله في بيروت، وتقدر عاليا الجهود كافة التي بذلتها الدبلوماسية الكويتية لمد جسور الحوار والتواصل مع أشقاء في دول الخليج".

وأضافت: "يجمعنا بالكويت تاريخ طويل من المواقف المشرفة والاحترام المتبادل، وننتهز هذه المناسبة لشكر وتقدير الدور الكويتي المنفتح والبناء الهادف إلى صون وتعزيز العلاقات بين الأشقاء العرب كافة".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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