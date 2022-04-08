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لبنان يعلق على امتناعه عن التصويت على تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان

أخبار العالم العربي

لبنان يعلق على امتناعه عن التصويت على تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان
AFP
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علق وزير الخارجية اللبناني ​عبدالله بو حبيب​، على امتناع ​لبنان​ أمس عن التصويت على قرار طرحته الدول الغربية في ​مجلس حقوق الإنسان​، يقضي بتعليق عضوية ​روسيا​ في المجلس.

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وأوضح إن "سبب الامتناع عن التصويت هو أن لبنان يعتبر أن الحوار يشكل الوسيلة الفضلى لمعالجة الخلافات والنزاعات، وليس استخدام القوة العسكرية"، مشيرا إلى أنه "إذا طردت روسيا من مجلس حقوق الإنسان، لا يعود هناك حوار".

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بيان مصري حول التصويت على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

وشدد على "رفض تسييس عمل المنظمات الدولية والإقليمية"، لافتا إلى أن "​مجلس وزراء الخارجية العرب​، الذي انتقلت رئاسته إلى لبنان، عارض التسييس أيضا خلال مؤتمره الأخير، وبالتالي نحن منسجمون مع الاتجاه العربي".

المصدر: "النشرة"

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