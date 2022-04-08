مصر.. النائب العام يأمر بسرعة التحقيقات في قتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بالإسكندرية

أمر النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي بسرعة إنجاز التحقيقات في واقعة قتل أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك بالإسكندرية.

وتلقت النيابة العامة إخطارا بضبط الأهالي لشخص اعتدى بسلاح أبيض على كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك أثناء سيره بطريق الكورنيش، وقد توفي المجني عليه بالمستشفى متأثرا بإصاباته من جراء ذلك الاعتداء.

وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وانتقلت النيابة العامة على الفور لمناظرة الجثمان، فتبينت ما به من إصابات، وندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه بيانا للإصابات وسبب الوفاة، كما عاينت مسرح الواقعة، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات العاجلة حول الواقعة.

وتم عرض المتهم على النيابة العامة لاستجوابه وذلك بعد أن قام الأهالي بضبطه، والتحفظ عليه وعلى السلاح الذي استخدمه، حتى وصلت قوات الشرطة.

وأفادت صحيفة "الأهرام" المصرية بأنه جار استجوابه، وسؤال شهود الواقعة، واستكمال التحقيقات.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن شخصا أقدم على طعن كاهن كنيسة بسلاح أبيض أمام بوابة شاطئ أبو هيف بمنطقة طريق الكورنيش شرق الإسكندرية ما أدى إلى وفاته.

" ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفسه فأنا خصمه يوم القيامة "

وفي البخاري " من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا " صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

وفاة القمص أرسانيوس وديد #الإسكندريةpic.twitter.com/VMwdcRcYlJ — Mohamed 🅰️🅱️🅾️ Elshareif (@Mohamed22720174) April 8, 2022

المصدر: صحيفة "الأهرام" المصرية