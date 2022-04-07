العراق.. وفاة 3 أشخاص اختناقا إثر عاصفة ترابية اجتاحت العديد من المناطق (صور)

أفاد مراسل RT بأن 3 أشخاص فارقوا الحياة من 23 حالة اختناق وضيق في التنفس وصلت مستشفى الطوز العام بمحافظة صلاح الدين في العراق، إثر عاصفة ترابية اجتاحت العديد من مناطق البلاد.

وقال مراسلنا في العراق يوم الخميس إنه تم تسجيل أكثر من 90 حالة اختناق وضيق في التنفس بمحافظة كركوك شمالي العراق بسبب العاصفة الترابية التي تجتاح العديد من المناطق في البلاد.

ودعت صحة إقليم كردستان المواطنين تجنب الخروج من المنزل وارتداء الكمامات وخاصة المصابين بالربو وحساسية الجهاز التنفسي وأمراض القلب في وقت شهدت العديد من المستشفيات توافدا كبيرا من قبل المصابين.

وقال مدير صحة كركوك نبيل حمدي بوشناق لوكالة الأنباء العراقية (واع) "سجلنا لغاية الآن 90 حالة اختناق إثر العاصفة الترابية".

وأصدرت دائرة مرور كركوك، في وقت سابق من اليوم، جملة من التعليمات للمواطنين وسائقي المركبات، بعد العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة.

وصرح مدير مرور كركوك العميد محمد اسماعيل علي بأن الدائرة اتخذت واجبها بالحفاظ على أرواح المواطنين من خلال نشر المفارز وتشغيل لافتات السيارات الضوئية وإرشاد سائقي المركبات لاتباع الإرشادات التي تصدرها المديرية، بعد العاصفة الترابية التي ضربت محافطة كركوك وتسببت بانعدام الرؤية.

وأضاف علي أن "التعليمات التي يجب العمل بها خلال الساعات المقبلة تتطلب غلق نوافذ المركبات بشكل محكم أثناء القيادة خلال العاصفة الترابية وتشغيل المصابيح الأمامية لزيادة وضوح الرؤية بين مركبة وأخرى، فضلا عن السير بسرعات منخفضة، وعدم تجاوز السرعات المقررة".

وشدد مدير مرور المحافظة على سائقي المركبات بمضاعفة مسافة الأمان بين مركبة وأخرى كي يمكن الوقوف بأمان وقت الخطر، والتركيز أثناء القيادة، وعدم استخدام الهاتف بشكل نهائي وتجنب اجتياز المركبات أثناء القيادة، مؤكدا ضرورة استخدام الإشارات الجانبية في الوقت المناسب أي قبل مسافة كافية.

ودعا علي المواطنين إلى "تجنب السفر قدر الأمكان والتأكد من سلامة الماسحات ووجود مياه كافية لتنظيف الزجاج لتحسين رؤية الطريق، مطالبا إياهم بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

الان عاصفة رملیة في اربیل اقلیم كردستان pic.twitter.com/cWWeMJ2ymn — Muhammaddaratoi (@muhammaddaratoi) April 7, 2022

المصدر: RT + وكالة الأنباء العراقية