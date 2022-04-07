السودان.. الشرطة تضبط مسلحين في "مواكب 6 أبريل" وتكشف عن صلتها بمقتل أحد المتظاهرين

أعلنت الشرطة السودانية أنها تمكنت من ضبط مسلحين في "مواكب 6 أبريل" الاحتجاجي، مشيرة إلى أنهم كانوا يحملون بنادق وأسلحة غير مرخصة.

وذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية يوم الخميس أن شرطة ولاية الخرطوم نفت صلتها بوفاة أحد الأشخاص إثر إصابته في شرق النيل، يوم الأربعاء.

وقالت الشرطة إن قواتها تمكنت من ضبط 5 أشخاص عثر بحوزتهم على أسلحة غير مرخصة داخل المواكب بمنطقة أمدرمان حيث تم القبض على 4 متهمين يحملون 2 كلاشنكوف داخل عربة صالون بدون لوحات ومتهم آخر يحمل مسدس غير مرخص بالخرطوم بحري وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة أكدت أنها لم تستخدم الرصاص الحي في أي مواجهات مع المتظاهرين، مشيرة إلى أنه لا يوجد ما يبرر ذلك

وأوضحت الشرطة السودانية أنها استخدمت الغاز المسيل للدموع في تفريق المتظاهرين رغم إتلافهم لمركبات وتعديهم على رجال الشرطة

يذكر أن لجنة أطباء السودان المركزية المنضوية ضمن الحراك الاحتجاجي، أعلنت الأربعاء عن مقتل أحد المحتجين إثر إصابته برصاصة أطلقتها قوات الشرطة خلال قمعها لـ "مليونية 6 أبريل" في مدينة شرق النيل بولاية الخرطوم.

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات مختلفة، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس المجلس السيادي في البلاد عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021، التي كان أبرزها حل المجلس السيادي وإعادة تشكيله.

المصدر: وكالات + صحيفة "الانتباهة" السودانية