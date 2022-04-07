تبون يستقبل المنقوش

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رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يستقبل قبل قليل السيدة نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، لدولة ليبيا.

حضر اللقاء السيد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والسيد عبد العزيز خلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية. pic.twitter.com/wH5pLkhgfU