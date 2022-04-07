تبون يستقبل المنقوش
Jacquelyn Martin / POOL / AFP
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استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الخميس نجلاء المنقوش وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الليبية.
وحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فقد حضر اللقاء رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وعبد العزيز خلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية.
#هام— Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) April 7, 2022
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يستقبل قبل قليل السيدة نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، لدولة ليبيا.
حضر اللقاء السيد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والسيد عبد العزيز خلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية. pic.twitter.com/wH5pLkhgfU
المصدر: الرئاسة الجزائرية