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تبون يستقبل المنقوش

أخبار العالم العربي

تبون يستقبل المنقوش
Jacquelyn Martin / POOL / AFP
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استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الخميس نجلاء المنقوش وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الليبية.

وحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فقد حضر اللقاء رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وعبد العزيز خلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية.

المصدر: الرئاسة الجزائرية

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