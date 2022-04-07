تونس.. مقتل شخص على يد شريكه في سوق بالعاصمة

أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية بأن بائعا بسوق سيدي حسين السيجومي توفي قبيل الإفطار إثر تعرضه للاعتداء بآلة حادة من شريكه إثر خلاف نشب بينهما.

وأفادت الأبحاث الأولية بأن طرفي الخلاف وهما شابان يعملان بسوق سيدي حسين السيجومي وقبيل الافطار ولأسباب لا تزال مجهولة نشب خلاف بينهما، حيث تشابكا بالأيدي قبل أن يلتقط أحدهما سكينا ويعتدى بواسطتها على خصمه مما أدى إلى فقدانه توازنه وسقوطه أرضا.

وأشارت الإذاعة التونسية إلى أنه ورغم الإسراع بنقله إلى المستشفى إلا أنه توفي قبل الوصول إليه متأثرا بإصابته.

وأوضحت "موزاييك" أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الأبحاث ما تزال متواصلة لإلقاء القبض على المتهم للكشف عن أسباب الخلاف وتقديمه للعدالة.

المصدر: "موزاييك أف أم"