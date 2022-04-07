العراق.. صدور مذكرتي قبض بحق إعلامي وممثل انتقدا "الفساد" في المؤسسة العسكرية

أعلن الإعلامي العراقي أحمد ملا طلال اليوم الخميس صدور مذكرتي قبض بحقه والممثل إياد الطائي، بعد انتقادهما "الفساد" في المؤسسة العسكرية.

وكتب ملا طلال على حسابه في "تويتر": "أخي إياد، في الوقت الذي تعفو فيه حكومتنا عن تاجر مخدرات محكوم، فهي مارست ضغوطها على القضاء وحصلت على أمري إلقاء قبض وتحري بحقي وحقك".

وأضاف: "بالله عليك لو نعوف شغلنا ونروح نتاجر بالمخدرات مو أبرد راس، لأن حكومتنا الرشيدة ساندتهم وخاذلتنا".

أخي إياد



في الوقت الذي تعفو فيه حكومتنا عن تاجر مخدرات محكوم، فهي مارست ضغوطها على القضاء وحصلت على أمري إلقاء قبض وتحري بحقي وحقك.



بالله عليك لو نعوف شغلنا ونروح نتاجر بالمخدرات مو أبرد راس؟ لأن حكومتنا الرشيدة ساندتهم وخاذلتنا؟

🤔 pic.twitter.com/TeMRSuL4tr — احمد ملا طلال (@AhmadMullaTalal) April 7, 2022

يذكر أن أحمد ملا طلال يبث برنامجا سياسيا بعنوان "مع ملا طلال" على قناة محلية، يناقش فيه الأوضاع السياسية في العراق.

وقبل أيام قدم حلقة مع الممثل إياد الطائي انتقدت "الفساد" في المؤسسة العسكرية واتهمت وزارة الدفاع الطائي بانتحال شخصية عميد في الجيش، بسبب ارتدائه الزي العسكري.

المصدر: RT