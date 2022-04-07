الحوثيون يعلنون تحرير 26 من مقاتليهم

أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن تحرير 26 من عناصرها بصفقات لتبادل الأسرى مع قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بوساطة محلية.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في الحركة عبد القادر المرتضى: "تم اليوم الخميس 6 رمضان، الموافق 7 أبريل، تحرير 26 أسير من أسرى الجيش واللجان الشعبية (مقاتلي الحركة والقوات الموالية لها) في عمليات تبادل بعدة جبهات".

وأشار المرتضى عبر "تويتر" إلى أن "عمليات تبادل الأسرى تمت بتفاهمات محلية".

بعون الله وتوفيقه تم اليوم الخميس 6/رمضان/1443 الموافق 7/ابريل/2022 تحرير ((26)) اسير من اسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل محلية في جبهة مأرب.

ونسأل الله الفرج لبقية الأسرى.. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) April 7, 2022

المصدر: RT