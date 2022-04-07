تحذيرات من اشتباكات واسعة في العاصمة الليبية طرابلس

شهدت العاصمة الليبية طرابلس منذ يومين اشتباكات ‏عنيفة بين كتيبة "النواصي" وقوة "دعم الاستقرار"، في ‏ظل تحذيرات من توسعها خلال الأيام المقبلة.‏

وذكرت مصادر مطلعة في طرابلس لوكالة "سبوتنك"، أن الاشتباكات التي وقعت بسبب "صراع نفوذ" بين قوة "النواصي" التابعة لوزارة الداخلية، وقوة "دعم الاستقرار" التابعة للمجلس الرئاسي، تعد بداية لصراع أوسع قد تشهده العاصمة طرابلس خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل انقسام التأييد بين حكومتي باشاغا والدبيبة.

وشددت المصادر في حديثها لـ"سبوتنك"، أن "الاصطفافات العسكرية قد تقود لمواجهات دموية حال توسعها، وأن كل طرف يسعى لبسط سيطرته على العاصمة".

ونعت كتيبة "النواصي"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة، 5 من عناصرها، وقالت إنهم "شهداء واجب قُتلوا غدرا أثناء أداء مهامهم".

المصدر: "سبوتنك"