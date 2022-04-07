مصر.. أحكام مشددة على المتهمين في قضية "العائدون من الكويت"

صدرت في مصر أحكام متفاوتة ومشددة على 14 متهما أدينوا في قضية "العائدون من الكويت".

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وعاقبت المحكمة متهمين بالسجن المؤبد، ومتهما بالسجن المشدد 15 عاما، كما عاقبت 11 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات.

ووجهت اتهامات لهم في الفترة من 2015 وحتى تاريخ ديسمبر 2019، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بتولى المتهمين الأول والثاني قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى الأول مسؤولية رابطة أعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، وتولى الثاني مسئولية المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، تلك الجماعة التي تهدف إلي تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

المصدر: صدى البلد