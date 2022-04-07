السودان.. تبرئة رئيس حزب البشير و12 آخرين من تهم تمويل الإرهاب (فيديو)

برّأ القضاء السوداني رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور و12 آخرين من تهم تقويض النظام الدستوري وتمويل الإرهاب.

وأفادت وسائل إعلام سودانية بأنه تقرر إطلاق سراح غندور الذي شغل أيضا منصب وزير الخارجية، ليكون أكبر شخصية في نظام الرئيس السابق عمر البشير تسقط عنها الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الدولة.

وقال الغندور في مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إنه يوم تاريخي في تاريخ العدالة في السودان، مؤكدا أن القضاء عادل ولن يظلم عنده أحد.

ووجه الغندور رسالة للأحزاب في السودان دعا من خلالها إلى توحيد صفوفهم والعمل سوريا من أجل البلاد.

وشدد المسؤول السابق على أنه يجب نسيان الماضي والخلافات من أجل الحفاظ على السودان.

#شاهد | كلمة للبروفيسور #إبراهيم_غندور من داخل منزله عقب إطلاق سراحه pic.twitter.com/q6qp2MWLjN — Sudan News Network شبكة أخبار السودان (@SudanNNTV) April 7, 2022

إلى ذلك، ذكر حزب المؤتمر الوطني في بيان إن "القضاء السوداني النزيه يعلن الفصل في البلاغ وبراءة كل المتهمين على ذمته وهم إبراهيم غندور و12 آخرين من قيادات ورموز وشباب الحزب بعد رحلة تقاضي طويلة استمرت زهاء الـ22 شهرا".

وأضاف: "أنكر شاهد الاتهام الرئيسي كل الأقوال التي كان قد أدلى بها وعلى أساسها تم فتح وتقييد البلاغ وقال إنها غير صحيحة وأن كل المتهمين غير مذنبين ولم تقدم النيابة بينات تدعم بها التهم الموجهة للمتهمين".

وكان الغندور و12 آخرين يواجهون تهمة تقويض النظام الدستوري وتمويل الإرهاب ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وتفجير لجنة إزالة التمكين ومحطة بري الحرارية.

والحكم الصادر نهائي غير قابل للاستئناف.

المصدر: وسائل إعلام سودانية