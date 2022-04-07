تونس.. القبض على مطلوب محكوم بـ36 سنة سجنا في قضايا إرهاب

ذكرت إذاعة "موزاييك" أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائبة في تونس أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق شاب تم إيقافه بنابل تنفيذا لحكم غيابي بالسجن 36 عاما مع النفاذ العاجل.

ووجه القضاء تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي للشاب الذي صدر بحقه الحكم بالسجن.

وقالت "موزاييك" إن دورية تابعة لمركز الأمن الوطني بدار شعبان الفهري بنابل (شمال شرق) كانوا يقومون بعملهم الروتيني وتمكنوا من ضبط شاب حاول الفرار بمجرد مشاهدته للأعوان وتمت ملاحقته وإلقاء القبض عليه.

وبمراجعة هوية الشاب على الناظم الآلي تبين أنه محكوم غيابيا بـ 36 عاما سجنا من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي.

المصدر: "موزاييك"