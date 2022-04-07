مصر تفرج عن 4 مليارات دولار من احتياطيها الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، أنه استخدم جزءا من احتياطي النقد الأجنبي بلغ 4 مليارات دولار تقريبا لتغطية احتياجات السوق.

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وأوضح البنك أنه استخدم الاحتياطي من النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

وجاء في بيانه أن هذه التغطية جاءت التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وبلغ رصيد احتياطي النقد الأجنبى بنهاية شهر مارس الماضي نحو 37.082 مليار دولار مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية شهر فبراير ليتراجع 4 مليارات دولار، جاء ذلك وفقا لبيان البنك المركزي اليوم.

وعلى الرغم من انحفاض الاحتياطي خلال شهر مارس، أكد البنك المركزي "أنه لا يزال قادرا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات". وتابع: "فى ضوء التطورات الراهنة يؤكد البنك المركزي أنه سيستمر في متابعة وتقييم الأوضاع العالمية عن كثب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة اية تداعيات قد تطرأ مستقبلا".

المصدر: RT