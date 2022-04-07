تفاصيل وأماكن حصول المصريين على مقابر بالدولار لأول مرة في تاريخ البلاد

أعلنت وزارة الإسكان المصرية لأول مرة في تاريخ البلاد طرح عدد من أراضي المقابر، داخل 4 مدن جديدة، وذلك للمصريين بالخارج.

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ووفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، تم طرح عدد من قطع أراضي المقابر للمصريين بالخارج لأول مرة، داخل 4 مدن جديدة، والتي تتمثل في مدينة القاهرة الجديدة، مدينة بدر، مدينة العاشر من رمضان، مدينة أكتوبر الجديدة.

ويشترط أن يكون المتقدم لحجز قطعة أرض لديه الجنسية المصرية، كما يشترط الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ووفقا للهيئة ففي حال سداد كامل المبلغ في هذه المرحلة أو المراحل السابقة، يخصم 7.5 % من المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة بصفة دائمة، فيما عدا إذا كان السداد للقسط الأخير.، سداد الأقساط المتبقية لجميع المحاور محملة بالفوائد البنكية على الرصيد الباقى بسعر فائدة بمعدل 3.5% سنويا، وحساب المعدل بالدولار لكلا من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط، وحساب غرامة التأخير على سداد القسط والفائدة من تاريخ استحقاق القسط والفائدة بسعر يوم السداد.

وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، ستكون أولوية حجز المقابر المطروحة، لأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة.

المصدر: الوطن