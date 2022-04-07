أول تعليق رسمي في مصر بعد فيديو صفع رئيس شركة حكومية لعامل

علقت الشركة القابضة للصناعات الغذائية في مصر، على واقعة تعرض عامل في شركة مضارب دمياط وبلقاس، للصفع على يد إبراهيم شعيشع، العضو المنتدب المالي والإداري للشركة.

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وأكدت الشركة، أنه بعد البحث مع العضو المنتدب للشركة تبين أن الواقعة تعود لثمانية أيام بعد أن قام بعض العاملين غير المثبتين بشركة المضارب بحجز مجلس الإدارة ومنعهم من الخروج بعد اجتماع مجلس الإدارة الذي كان يناقش مطالبهم.

وفوجئ مجلس الإدارة بعد الانتهاء من المجلس بتجمعهم أمام غرفة الاجتماع ومنعهم أعضاء المجلس من الخروج بصورة غير لائقة، ويذكر أن العاملين الذين تجمعوا أمام غرفة اجتماع الإدارة معظمهم من غير المثبتين بالشركة وتصرف لهم الشركة مرتبات تتناسب مع أعمالهم

وتهيب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالانتظار حتى نهاية التحقيقات مؤكدة أنها لن تتهاون في الأمر ولن تتهاون أيضا مع كل من يتجاوز في مهام وواجبات الوظيفة مؤكدة أن المطالب ترفع بالطرق الرسمية وليست بالضغط على المسؤولين بالتجمع أمام المكاتب.

وتعرض عامل في شركة مضارب دمياط وبلقاس إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، للصفع على يد إبراهيم شعيشع، العضو المنتدب المالي والإداري للشركة، خلال مطالبة بعض العمال بالشركة لحقوقهم في الحوافز المالية وتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي وجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بزيادته إلى 2700 جنيه كحد أدنى.

المصدر: القاهرة 24