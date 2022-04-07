أول تعليقات للحوثيين على قرار هادي نقل صلاحياته لمجلس رئاسي

أعرب قادة "جماعة "أنصار الله" في اليمن عن رفضهم لمشاورات الرياض وإعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ونقل صلاحياته له.

وقال الناطق باسم "أنصار الله" ورئيس "الوفد الوطني" محمد عبد السلام عبر "تويتر" معلقا على مشاورات الرياض: "حاضر ومستقبل اليمن يتقرر داخل اليمن، وأي نشاط خارج حدوده عبارة عن مسرحيات هزلية وألعاب ترفيهية تمارسها دول العدوان"، حسبما نقل عنه مركز الإعلام الثوري التابع للحوثيين.

من جانبه، اعتبر عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، محمد البخيتي أن "مشاورات الرياض وإعلان هادي لم يكونا سوى مظلة لتمرير القرار الامريكي".

هادي وعلي محسن كانا رهن الإقامة الجبرية ولم يكن يسمح لهما بمقابلة اي شخص إلا برفقة المخابرات السعودية وفي الفترة الأخيرة تم منعهما نهائيا من استقبال المسؤولين وأصبح رشاد العليمي هو من يقوم بمهامهما، وهذا يؤكد ان مشاورات الرياض وإعلان هادي لم يكونا سوى مظلة لتمرير القرار الامريكي. — محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukaiti) (@M_N_Albukhaiti) April 7, 2022

وكتب في سلسلة تغريدات: "كما فوجئ الشعب اليمني قبل ثمان سنوات بالعدوان بمن فيهم هادي نفسه فوجئ اليوم بتشكيل مجلس رئاسي برئاسة رشاد العليمي رجل أمريكا الأول في اليمن مما يؤكد ان القرار أمريكي. هذا القرار أسقط شرعية العدوان الزائفة التي قامت على اساس إعادة هادي إلى السلطة وإنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية".

كما فوجئ الشعب اليمني قبل ثمان سنوات بالعدوان بمن فيهم هادي نفسه فوجئ اليوم بتشكيل مجلس رئاسي برئاسة رشاد العليمي رجل أمريكا الأول في اليمن مما يؤكد ان القرار أمريكي.



هذا القرار أسقط شرعية العدوان الزائفة التي قامت على اساس إعادة هادي إلى السلطة وإنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية. — محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukaiti) (@M_N_Albukhaiti) April 7, 2022

وأضاف: "الشعب اليمني رفض حكومة الفنادق لانها أصبحت نزيلة احد فنادق الرياض فكيف يقبل بمجلس وليد الفندق نفسه؟".

الشعب اليمني رفض حكومة الفنادق لانها أصبحت نزيلة احد فنادق الرياض فكيف يقبل بمجلس وليد الفندق نفسه؟ — محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukaiti) (@M_N_Albukhaiti) April 7, 2022

إقرأ المزيد

في المقابل، رحبت السعودية ودول عربية أخرى، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، بخطوة هادي كما أعلنت الرياض تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي.

واليوم الخميس استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، معبرا عن دعم المملكة للمجلس وتطلعه في أن يسهم تأسيسه في بداية صفحة جديدة في ليمن.

المصدر: RT