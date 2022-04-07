أول تعليق من المهندس المصري بعد إنقاذه من الإعدام بعفو من الملك سلمان (فيديو)
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وجه المهندس المصري علي أبو القاسم الذي شغلت قضيته الرأي العام في مصر والسعودية رسالة شكر عقب إخلاء سبيله في السعودية.
وقال المهندس علي في مقطع فيديو: "أتقدم بالشكر للجميع وبالأخص إلى زوجتي التي وقفت بجانبي منذ بداية الأزمة حتي خروجي، كما أتقدم بالشكر لكل شخص وقف بجانبي وعائلتي".
وأفرجت السلطات المعنية في السعودية عن المهندس علي أبو القاسم، والمحكوم عليه بالإعدام في المملكة بحكم قضائي.
المصدر: القاهرة 24