أول ظهور للمهندس المصري في بلاده بعد إنقاذه من الإعدام بفرمان من الملك سلمان

وصل إلى مطار القاهرة في مصر المهندس علي أبو القاسم قادما من السعودية بعد غياب 6 سنوات، على خلفية احتجازه بعد اتهامه بجلب أقراص مخدرة في معدات رصف وتم الإفراج عنه بعفو ملكي.

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وكان المهندس علي أبو القاسم، يعمل مهندسا بإحدى شركات المقاولات بالسعودية، قد حكم عليه بالإعدام في القضية رقم 39245951 في 13 مايو 2018، على خلفية اتهامه بتهريب وجلب 800 ألف 676 قرصا مخدرا في أكتوبر 2016، وذلك داخل معدة رصف أسفلت "هراس".

وألقي القبض على المهندس علي أبو القاسم بالمملكة العربية السعودية أثناء تسلمه معدة الرصف والتي تم شحنها من مصر إلى السعودية لتسليمها لأحد المستوردين وتم اكتشاف وجود أقراص مخدرة مخبأة بداخلها بطريقة سرية.

وجرى تقديمه للمحاكمة وتم الحكم عليه بالإعدام، لتتم إعادة المحاكمة لتصدر المحكمة السعودية حكمها بالمؤبد وغرامة 100 ألف ريال، ثم خفف الحكم في الاستئناف إلى 8 سنوات وغرامة 50 ألف ريال، قبل الإفراج عنه بعفو ملكي.

المصدر: المصري اليوم