عون يرحب بمراقبة الاتحاد الأوروبي للانتخابات النيابية المقبلة

رحب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، بمراقبة الاتحاد الأوروبي للانتخابات النيابية المقبلة في 15 مايو.

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وأعلن عون، إثر لقائه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النائب في البرلمان الأوروبي جورجي هولفيني، عن ترحيب لبنان بمراقبة الاتحاد الأوروبي للانتخابات النيابية في 15 مايو المقبل أسوة بما حصل في انتخابات الأعوام 2005 و2009 و2018.

وأبلغ عون هولفيني بأن "كل الترتيبات اتخذت من أجل إجراء الانتخابات في موعدها في أجواء من الحرية والديمقراطية والشفافية علما أن عدد المرشحين بلغ رقما قياسيا وكذلك عدد اللوائح التي تم تسجيلها، وبين المرشحين 155 امرأة وهذا الرقم يسجل للمرة الأولى".

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن أنه سيرسل إلى لبنان وفدا لمراقبة الانتخابات النيابية المرتقب إجراؤها في شهر مايو القادم، لافتا إلى أن هذه ستكون المرة الرابعة التي يرسل فيها الاتحاد الأوروبي مراقبين إلى لبنان، بعد بعثات سابقة في 2005 و2009 و2018.

المصدر: وكالات