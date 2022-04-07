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مصر.. لواء أمن دولة سابق يعلق على تسريبات مسلسل "الاختيار 3"

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مصر.. لواء أمن دولة سابق يعلق على تسريبات مسلسل
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علق لواء أمن الدولة السابق في مصر خيرت شكري على تسريبات مسلسل "الاختيار 3"، التي لم يسبق إذاعتها للقاءات سرية لقيادات جماعة الإخوان المسلمين.

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عرض تسريبات خطيرة لأول مرة على التلفزيون في مصر
عرض تسريبات خطيرة لأول مرة على التلفزيون في مصر

وأوضح شكري في تصريحات لـRT، أن "مخرج المسلسل بيتر ميمي ينهي كل حلقة من المسلسل يوميا بتسريب جديد صوت وصورة، عن لقاءات سرية لقيادات الجماعة لم يسبق إذاعتها تكشف حقائق جديدة تدين وتعري الجماعة أمام المحيطين بحركتها".

وأشار إلى أنه "تم تسريب خمسة لقاءات حتى الآن وباقي 25 تسريب جديد حتى نهاية الشهر الكريم، حيث أن تقييم المسلسل ليس بما يطرح من وقائع وأحداث، فكلها معروفة للمواطن البسيط، ولكن بما يذاع من تسريبات عبارة عن 30 فيديو جديد صوت وصورة تذاع لأول مرة".

وقال إنه "من هنا تكمن قوة المسلسل وخطورته وتأثيره على الجماعة، ويبرر ردود أفعالها العنيفة تجاه المسلسل والقائمين عليه".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT

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