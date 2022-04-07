السفير الأمريكي في تونس: العلاقة بين البلدين قوية ولا توجد قطيعة

نفى السفير الأمريكي في تونس دونالد بلوم وجود قطيعة بين واشنطن وتونس وأيضا وجود فيتو أمريكي على الحكومة التونسية، أمام صندوق النقد الدولي.

ووصف في تصريح إثر انتهاء مهامه بعد 3 سنوات على رأس السفارة، العلاقات بين البلدين بـ"القوية جدا رغم الانشغال الحاصل بشأن الأزمة السياسية".

ودعا بلوم إلى عودة تونس الى المؤسسات الدستورية، قائلا إن "الأمر لا يتعلق بالنسبة لواشنطن بالعودة إلى ما قبل 25 يوليو ولكن يتعلق بالمضي قدما إلى الأمام ومواصلة المسار الديمقراطي لتونس".

ورأى أن "أيا كان مسار الإصلاح السياسي، فإنه يتعين العودة إلى التقاليد السياسية التونسية وضمان مشاركة أوسع تمثيل ممكن لكل الفعاليات والأطراف".

المصدر: "موزاييك"