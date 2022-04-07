وزير الداخلية اللبناني يعلق على أحداث طرابلس

علق وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الخميس، على الأحداث التي وقعت مؤخرا في مدينة طرابلس شمالي البلاد.

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وقال مولوي، عقب اجتماع استثنائي لمجلس الأمن المركزي الداخلي، إن أسباب أحداث طرابلس عائلية، مشددا على أنه "ما من أحداث أمنية يمكن أن تؤثر على الانتخابات النيابية".

وأكد أن قوى الأمن الداخلي اللبناني تقوم مع الجيش، بتسيير دوريات في مدينة طرابلس لضبط الأمن وطمأنة الأهالي.

واندلعت منذ أيام قليلة، اشتباكات مسلحة عنيفة في باب التبانة في مدينة طرابلس شمالي البلاد، أدت إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الاشتباكات وقعت في باب التبانة بعد إشكال بين عائلتين تطور بشكل عنيف ليطال المدنيين على الشرفات والمباني المجاورة، حيث استخدمت الأسلحة الرشاشة والقنابل.

المصدر: MTV+RT