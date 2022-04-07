ردود فعل عربية على إعلان الرئيس اليمني نقل صلاحياته لمجلس رئاسي

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن ترحيبه بإصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا بتشكيل مجلس قيادة رئاسي، وبنقل كافة صلاحياته له.

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية عن أبو الغيط دعمه لمجلس القيادة الجديد، باعتباره "تجسيدا للشرعية اليمنية".

وأعرب أبو الغيط عن أمله في أن يقود هذا المجلس البلاد نحو تحقيق السلام، داعيا مختلف الأطراف اليمنية للحفاظ على الهدنة الحالية، توطئة للدخول في مفاوضات جادة من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني واستعادة الاستقرار والأمن في البلاد، وضمان ألا يشكل اليمن تهديدا لأي من جيرانه.

مجلس التعاون الخليجي

رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، بخطوة هادي، مؤكدا دعم مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي "لتمكينه من ممارسة مهامه في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية.

الكويت

أعربت الخارجية الكويتية عن ترحيب الكويت بإعلان الرئيس اليمني، وأكدت دعم الكويت لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له في تحقيق أهدافه وممارسة دوره.

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الأردن

رحبت وزارة الخارجية الأردنية بخطوة هادي، حيث أكد الناطق باسم الوزارة هيثم أبو الفول أن الأردن يدعم جهود حل الأزمة اليمنية وصولا إلى حل سياسي يستند إلى المرجعيات المعتمدة المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأضاف الناطق أن المملكة تثمن الدعم العاجل الذي أعلنت عنه، اليوم، السعودية والإمارات لدعم الاقتصاد اليمني وتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة.

وكانت السعودية قد رحبت في وقت سابق اليوم بقرار هادي وأعلنت تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي.

المصدر: RT