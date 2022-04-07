القوات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات في القدس والضفة الغربية

نفذت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، حملة اعتقالات ودهم في مناطق متفرقة من القدس والضفة الغربية.

واعتقلت القوات الإسرائيلية، خلال عمليات الدهم 3 شبان على الأقل من بلدان سلوان جنوب المسجد الأقصى، فيما اعتقلت 2 على الأقل من بلدة العيساوية شرق القدس المحتلة.

وداهمت القوات العديد من المنازل وقامت بتفتيشها قبل اعتقال مجموعة من الشبان في المنطقتين.

وفي جبع جنوب جنين، اقتحمت القوات البلدة، واعتقلت الشابين كمال أبو عون ومحمود علاونة.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة الشاب علاء أبو سمرة من داخل مقهى في مخيم الأمعري جنوب رام الله، فيما اعتقلت قوة أخرى المواطن مجدي مصلح من كفر نعمة غرب المدينة.

واعتقل نور الدين غولة من البيرة، كما اعتقلت القوات الشاب معن محسن الكنش من مخيم الجلزون شمالا، وناظم الريماوي من قرية بيت ريما غرب رام الله.

المصدر: "القدس"