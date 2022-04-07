مسؤول إيراني يشير إلى تضاؤل قوة أمريكا والناتو وأوروبا

رأى مسؤول أمني إيراني، أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تضاؤل قوة أمريكا والناتو وأوروبا، مشيرا إلى تضرر روسيا أيضا.

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وقال اللواء يحيى صفوي، كبير مستشاري القائد العام للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أمام حشد من القادة وأساتذة الجامعات إن "الحرب في أوكرانيا أدت إلى تضاؤل قوة أمريكا والناتو وأوروبا، وبالمقابل تضررت روسيا أيضا وكانت أكبر خسائرها هي في ساحة الرأي العام العالمي وانحسار القوة الدبلوماسية على الساحة الدولية".

وأشار إلى التغييرات والتطورات الأخيرة في المنطقة والعالم، قائلا: "بدأت مرحلة جديدة في العالم، إذ إن الظروف الراهنة والحرب الروسية الأوكرانية في قارة أوروبا، لم يسبق لها مثيل بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام 1945".

وعن أسباب نشوب الحرب الروسية الأوكراني، قال: "بعد الثورة الملونة في أوكرانيا في عام 2005، حاول الأمريكان جر أوكرانيا نحو معسكر الغرب، وبعد الاطاحة بفيكتور يانوكوفيتش في عام 2014، اختارت أوكرانيا المضي في السيناريو الأمريكي الأوروبي والتوجه نحو الانضمام إلى الناتو".

وأضاف: "إن المسافة بين كييف وموسكو تبلغ 400 كيلومتر، وهذه المسافة تتضمن بشكل عام سهول مفتوحة"، لافتا إلى أن "المصير الجغرافي لأوكرانيا وروسيا مرتبط ببعضه بعضا، ولو نجح الأمريكيون والناتو في ضم أوكرانيا الى الناتو، ونشر المنظومات الصاروخية والدفاعات الجوية وأسلحتهم في أوكرانيا، فإن موسكو ستكون في معرض تهديد جاد، لهذا السبب تنظر روسيا إلى أوكرانيا انطلاقا من أمنها القومي".

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية