لبنان: ضبط فلسطيني لتهريبه ذخائر لصالح مجموعات إرهابية

أوقف الجيش اللبناني، فلسطينيا "لقيامه بتهريب أسلحة حربية وذخائر إلى داخل مخيم عين الحلوة لصالح مجموعات إرهابية، بالإضافة إلى توقيف مواطنين آخرين لقيامهم بالاتجار بالأسلحة".

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وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، إنه "بتاريخ 6 / 4 / 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة صيدا الفلسطيني (ح.ع.ر) لقيامه بتهريب اسلحة حريية وذخائر الى داخل مخيم عين الحلوة لصالح مجموعات إرهابية ".

من جهة أخرى، أعلنت أن دورية من المديرية المذكورة دهمت منزلا في بلدة رومين -النبطية واوقفت المواطنين (ع.ب) و(س.ب) و(ع.ز) لقيامهم بالاتجار بالأسلحة، وضبطت داخل المنزل أسلحة حربية وكمية كبيرة من الذخائر المختلفة وأعتدة عسكرية، وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص".

المصدر: الجيش اللبناني