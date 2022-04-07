 
مباشر

لبنان: ضبط فلسطيني لتهريبه ذخائر لصالح مجموعات إرهابية

أخبار العالم العربي

لبنان: ضبط فلسطيني لتهريبه ذخائر لصالح مجموعات إرهابية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/srhx

أوقف الجيش اللبناني، فلسطينيا "لقيامه بتهريب أسلحة حربية وذخائر إلى داخل مخيم عين الحلوة لصالح مجموعات إرهابية، بالإضافة إلى توقيف مواطنين آخرين لقيامهم بالاتجار بالأسلحة".

إقرأ المزيد
الجيش اللبناني يوضح ملابسات مقتل شخص رفض الامتثال لأوامر التوقف على حاجز له
الجيش اللبناني يوضح ملابسات مقتل شخص رفض الامتثال لأوامر التوقف على حاجز له

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، إنه "بتاريخ 6 / 4 / 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة صيدا الفلسطيني (ح.ع.ر) لقيامه بتهريب اسلحة حريية وذخائر الى داخل مخيم عين الحلوة لصالح مجموعات إرهابية ".

من جهة أخرى، أعلنت أن دورية من المديرية المذكورة دهمت منزلا في بلدة رومين -النبطية واوقفت المواطنين (ع.ب) و(س.ب) و(ع.ز) لقيامهم بالاتجار بالأسلحة، وضبطت داخل المنزل أسلحة حربية وكمية كبيرة من الذخائر المختلفة وأعتدة عسكرية، وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص".

لبنان: ضبط فلسطيني لتهريبه ذخائر لصالح مجموعات إرهابية
المصدر: الجيش اللبناني

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا