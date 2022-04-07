الرئيس التونسي: منذ متى كانت تجتمع المجالس النيابية عن طريق وسائل الإعلام الأجنبية؟

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أنه "لا رجعة عن القرار الذي اتخذه بحل البرلمان"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة "تتعلق بوحدة الدولة، والشعب التونسي ليس لعبة يمكن تحريكها من وراء ستار".

وفي كلمة ألقاها أمام ضريح الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة بالمنستير، قال سعيّد: "الدولة وحدها هي التي يجب أن تشرف على الدين الإسلامي، ومن يظن أن هناك قبلة أخرى فهو مشرك".

وتابع: "لا عودة إلى الوراء ولا قيمة قانونية للاجتماعات الافتراضية.. منذ متى كانت تجتمع المجالس النيابية عن طريق وسائل الإعلام الأجنبية؟".

وأردف قوله: " نحن شعب مستقل وذو سيادة، وتم تحديد المواعيد حتى تعود السيادة الشعب.. وألا تكون السيادة وهمية".

وأضاف: "كل ما سيفعلونه مردود عليهم بجميع المقاييس.. تم حل البرلمان لأن الأمر أصبح يتعلق بوحدة الدولة، والشعب التونسي ليس لعبة يمكن تحريكها من وراء الستار ولا يمكن له أن يقبل بهذه المناورات لأنها تتعارض مع القوانين".

المصدر: "موزاييك أف أم"