سفارة روسيا لدى بيروت: ندعو لوقف تحويل لبنان إلى ساحة صراع حول العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا

دعت سفارة روسيا لدى بيروت، مواطني أوكرانيا إلى التوقف عن محاولات تحويل لبنان، المثقل أصلا بشتى أنواع المعاناة، إلى ساحة صراع حول العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت السفارة في بيان: "في الآونة الأخيرة، قام المواطنون الأوكرانيون بمساعدة سفارة أوكرانيا في بيروت، بتنظيم عدة حملات تشويه وتحريف لحقيقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، وتشهير بكل ما يتعلق بروسيا الاتحادية بشكل عام"، مشيرة إلى أن "ما يثير القلق، ارتكاب المشاركين في هذه الاستفزازات أعمال غير قانونية، كإطلاق الهتافات المهينة ووضع الملصقات المعادية لروسيا على حائط سفارتنا في بيروت ومحاولات إلحاق الأضرار بالممتلكات الدبلوماسية الأخرى".

ولفتت إلى أنه "غالبا ما يسعى المنظمون الأوكرانيون إلى تزامن حملاتهم هذه مع تحركات الناشطين اللبنانيين والمواطنين الروس المؤيدين لروسيا وللعملية العسكرية الخاصة"، مبينة أن "مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى وقوع حالات صدام مستنكرة ومرفوضة".

وشددت على أن "موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية والمواطنين الروس في لبنان والبلدان الأخرى لم ولا يسمحون لأنفسهم بمثل هذه التصرفات ضد البعثات الخارجية الأوكرانية"، داعية مواطني أوكرانيا إلى "الامتناع عن الأعمال الاستفزازية والتوقف عن محاولات تحويل لبنان، المثقل أصلا بشتى أنواع المعاناة، إلى ساحة صراع حول العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا".

كما دعت سلطات إنفاذ القانون اللبنانية إلى "الانتباه إلى الطبيعة غير القانونية لمثل هذه التحركات".

المصدر: RT