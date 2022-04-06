الفاتيكان: زيارة البابا إلى لبنان فرضية قيد الدراسة

رد مدير الموقع الرسمي للفاتيكان ماتيو بروني، على إعلان رئاسة الجمهورية اللبنانية أن البابا فرنسيس سيزور لبنان في يونيو المقبل، قائلا: "الزيارة هي فرضية قيد الدراسة".

وأشار بروني إلى أن "الرئيس ميشال عون هو من أعلن الخبر عبر تغريدة على "تويتر"، أما الفاتيكان فلم يأخذ أي قرار رسمي في هذا الأمر".

وكان عون قد أعلن يوم أمس أنه تبلغ من السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزيف سبيتاري أن "البابا فرنسيس سيزور لبنان في يونيو المقبل على أن يحدّد موعد الزيارة وبرنامجها بالتنسيق بين لبنان والكرسي الرسولي".

وقال عون: "اللبنانيون ينتظرون زيارة البابا فرنسيس للتعبير عن امتنانهم لاهتمام قداسته بلبنان، ولشكره على المبادرات التي قام بها تجاه بلدهم والصلوات التي رفعها لإحلال السلام والاستقرار فيه".

المصدر: "النهار"