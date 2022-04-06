قيس سعيد: التصويت في التشريعية سيكون على الأفراد لا على القائمات

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء، أن التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة سيكون على الأفراد وليس على القائمات وفي دورتين وذلك على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية.

وشدد سعيد على أن "هيئة الانتخابات ستواصل الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية القادمة ولكن ليس بتركيبتها الحالية"، مبينا أن "الحوار انطلق مع المنظمات الوطنية وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية ولكن لا حوار مع اللصوص والانقلابيين".

وقال: "لن يستبد بالرأي"، مشيرا إلى أنه "سيتم إما تعديل الدستور أو وضع دستور جديد بناء على ما سيترتب عن الاستفتاء المقرر في 25 يوليو".

المصدر: "موزاييك أف إم"