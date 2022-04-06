لبنان.. ضبط نحو طن من الحشيشة متجهة إلى إحدى الدول الأوروبية

أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، اليوم الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 975 كلغ من الحشيشة في صناديق سلع استهلاكية متجهة الى إحدى الدول الأوروبية.

وقال المولوي في تغريدة عبر "تويتر": "تواصل قوى الأمن الداخلي بحزم عمليات ضبط تهريب المخدرات الى الخارج، إذ ضبط مكتب مكافحة المخدرات في مرفأ بيروت 975 كلغ من الحشيشة في صناديق سلع استهلاكية متجهة الى إحدى الدول الأوروبية"، مشيرا إلى أنه "تم تحديد المتورطين والعمل جار على توقيفهم".



وأكد أن "الأجهزة الأمنية بالمرصاد لإحباط كل عمليات التهريب".

تواصل قوى الأمن الداخلي بحزم عمليات ضبط تهريب المخدرات الى الخارج، اذ ضبط مكتب مكافحة المخدرات في مرفأ بيروت ٩٧٥ كلغ من الحشيشة في صناديق سلع استهلاكية متجهة الى إحدى الدول الأوروبية. تم تحديد المتورطين والعمل جار على توقيفهم.

الأجهزة الامنية بالمرصاد لإحباط كل عمليات التهريب pic.twitter.com/bAFKF3DpRG — Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) April 6, 2022

المصدر: RT