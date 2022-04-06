شركة النفط التابعة للحوثيين: التحالف العربي احتجز سفينة الديزل الإسعافية "ديتونا" واقتادها إلى جيزان

أعلنت شركة النفط اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، أن التحالف العربي "احتجز سفينة الديزل الإسعافية "ديتونا" واقتادها قسرا إلى قبالة جيزان".

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وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أوضح الناطق الرسمي للشركة، عصام المتوكل، قائلا: "إمعانا في تضيق الخناق على أبناء الشعب اليمني وفي خرق واضح للهدنة الأممية المعلنة، قام تحالف العدوان بقيادة أمريكا اليوم باحتجاز سفينة الديزل الإسعافية "ديتونا"، رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة".

واعتبر أن "احتجاز السفينة يعد تجاهلا وخرقا واضحا للهدنة الأممية التي يفترض بها التخفيف من معاناة الشعب اليمني، ليرتفع بذلك عدد السفن المحتجزة إلى 3 سفن نفطية جميعها مفتشة وحاصلة على تصاريح أممية".

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ليرتفع بذلك عدد السفن المحتجزة إلى 3 سفن نفطية جميعها مفتشة وحاصلة على تصاريح أممية.https://t.co/dhEQg82aWh — شركة النفط اليمنية (@ypcye) April 6, 2022

المصدر: RT