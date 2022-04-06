 
مباشر

الجيش الجزائري يكشف عن توقيف "7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية"

أخبار العالم العربي

الجيش الجزائري يكشف عن توقيف
AP Fateh Guidoum
أعلام الجزائر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/srcm

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن عناصر الجيش الوطني الشعبي أوقفت خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية عبر عمليات منفصلة.

إقرأ المزيد
روسيا والجزائر تجريان مناورات عسكرية مشتركة
روسيا والجزائر تجريان مناورات عسكرية مشتركة

وفي بيان لها، أوضحت وزارة الدفاع أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي نفذت خلال الفترة الممتدة من 30 مارس إلى 05 أبريل 2022، العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وأضاف البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني".

المصدر: "الشروق" الجزائرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا