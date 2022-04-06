الجيش الجزائري يكشف عن توقيف "7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية"

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن عناصر الجيش الوطني الشعبي أوقفت خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية عبر عمليات منفصلة.

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وفي بيان لها، أوضحت وزارة الدفاع أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي نفذت خلال الفترة الممتدة من 30 مارس إلى 05 أبريل 2022، العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وأضاف البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني".

المصدر: "الشروق" الجزائرية