مصر.. الحكم بإعدام فتاة وصديقها ارتكبا جريمة هزت الرأي العام

قضت محكمة جنايات الإسكندرية في مصر، بإعدام المتهمة الأولى في قضية قتل فتاة المول الشهيرة وإعدام المتهم الثالث المدعو محمد عشماوي جمال.

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كما قررت محكمة جنايات الإسكندرية، معاقبة المتهم الثاني في القضية، ويدعى مصطفى خميس عبد النبي، حدث بالسجن لمدة 15 عامًا

وبهذه الأحكام يتم إسدال الستار عن القضية التي شغلت الرأي العام بعد 6 جلسات، والتي قامت فيها نورهان جميل، بقتل صديقتها نجلاء نعمة الله طمعا في وظيفتها، إذ اتفقت مع المتهمين الثاني والثالث، على وضع مخدر لصديقتها في العصير وعند رفضها قاموا بالتعدي عليها وحاولت المجني عليها الاستغاثة بصديقتها لكنها رفضت.

وطلب فريق الدفاع بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين معتبرين أن هذه الجريمة تعد أخطر على المجتمع من داعش، بينما طلب فريق الدفاع عن المتهمين إحالة المتهمين للعرض على لجنة طبية من الأطباء المتخصصين في الطب النفسي للتشكيك في سلامة قواهم العقلية.

المصدر: القاهرة 24