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بدعوة من تركيا.. وزارة الدفاع العراقية توافق على حضور مناورات "EFES 2022"

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بدعوة من تركيا.. وزارة الدفاع العراقية توافق على حضور مناورات
Globallookpress Carsten Reisinger / Source: imageBROKER.com
العلم العراقي
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أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، موافقة الوزير جمعة عناد على الدعوة التي تلقاها من نظيره التركي خلوصي آكار لحضور مناورات "EFES-2022".

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وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن "عناد استقبل في مكتبه بمقر الوزارة الملحق العسكري التركي في العراق العقيد كوفت أوكست والوفد المرافق له، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأضافت، أن "الملحق العسكري التركي سلم دعوة موجهة من وزير الدفاع التركي إلى نظيره العراقي، يدعوه فيها إلى حضور يوم المشاهدة المميز ضمن مناوراتEFES-2022 والذي سيقام في حزيران المقبل".



المصدر: RT

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