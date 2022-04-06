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بغداد وواشنطن تبحثان "الهدنة" اليمنية وأهمية "استثمارها" 

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بغداد وواشنطن تبحثان
مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي يستقبل السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر
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بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، مع السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر "الهدنة" اليمنية وأهمية "استثمارها". 

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وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان صحفي، أن الأعرجي استقبل تولر، وبحث معه "آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون بين بغداد وواشنطن على الصعد كافة". 

ونقل البيان عن الأعرجي إشارته إلى "أهمية استثمار الهدنة الأممية في اليمن وإيجاد فرص التفاهم بين الأطراف اليمنية". 

كما بحث الجانبان، وفقا للبيان، ملف مخيم الهول في سوريا، وسبل دعم العراق في مجال تأهيل بعض مراكز الاحتجاز. 

المصدر: RT

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