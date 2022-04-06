السعودية تحبط عمليات تهريب مخدرات إلى مناطقها وتقبض على 50 متهما (فيديو+ صور)

أحبط الأمن السعودي، عمليات تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى عدد من مناطق المملكة، مشيرا إلى القبض على 50 متهما.

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وقال المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، إن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية والبحرية في مناطق جازان ونجران وعسير ومكة المكرمة وتبوك من إحباط محاولات تهريب 279,010 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، و330 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، و39 طنا و934 كيلوغراما من نبات القات المخدر.

وأضاف: "تم القبض على 50 متهما، منهم 27 مواطنا و23 مخالفا لنظام أمن الحدود؛ 10 من الجنسية الإثيوبية و6 من الجنسية البنغلادشية و4 من الجنسية اليمنية و2 من الجنسية الصومالية و1 من الجنسية الهندية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص".

المصدر: عكاظ

المصدر: عكاظ

المصدر: وسائل إعلام سعودية