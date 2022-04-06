مصر.. الأمن يكشف تفاصيل فيديو المطاردة المثير للجدل

كشفت قوات الأمن المصرية تفاصيل مقطع فيديو نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لعدد من المواطنين يستوقفون إحدى السيارات بالجيزة، تحاول الفرار بأحد الشوارع بالمنطقة.

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وقالت الداخلية، في بيان لها، إنه عقب تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لعدد من المواطنين يستوقفون إحدى السيارات بالجيزة، تحاول الفرار، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد محل الواقعة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وعلى الفور، تم الانتقال إلى محل الواقعة، وتبين حدوث مصادمة بين سيارتين ومحاولة قائد إحدى السيارتين الفرار، إلا أن الأهالي تمكنوا من استيقافه، ومحاولة إنهاء الخلاف بالصلح والتراضي بين الطرفين.

وأوضحت الأجهزة الأمنية، في البيان، أن قائد السيارة الذي حاول الفرار من محل الواقعة له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، ولا يحمل تراخيص قيادته للسيارة، وبالكشف على السيارة تبين أنها مُبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهته أقر بسرقته للسيارة بأسلوب المغافلة.

المصدر: القاهرة 24