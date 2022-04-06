مصر.. تطورات جديدة في قضية الشيكولاتة المثيرة للجدل

كشف رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر، أيمن حسام الدين، تفاصيل جديدة بشأن قضية وجود نوع من الشوكولاتة في الأسواق يحتوي على نبات الخشخاش المخدر.

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وقال حسام الدين: "تخفظنا على الكثير من أنواع الشيكولاته إذ وصل عددها إلى 7500 صندوق، وأرسلناها إلى المعمل لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على مخدر خشخاش أم لا".

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أنه منذ تقديم البلاغات أمس شن الجهاز حملات على الأسواق، وتم سحب عينات للتأكد، مضيفا: "تم تحويل العينات للمعمل، وهو الحاسم في الأمر إن كانت الشوكولاته تحتوي على أي نوع مخدر أم لا".

وواصل المهندس أيمن حسام الدين: "نتيجة التحليل سوف تظهر بعد 5 أيام، وإذا كانت الشوكولاته غير مطابقة للمواصفات، وإذا ثبت أن هناك نوعا مخدرا بها فسوف يتم تحويل الأمر كليا للنيابة فورا".

وكان الرئيس السابق لجامعة القاهرة ،جابر نصار، قد كشف وجود شوكولاته بالحشيش في الأسواق، سبب إيجابية تحليل المخدرات لبعض الأشخاص غير المدخنين أحيانًا، وذلك نتيجة تناول إحدى منتجات الشوكولاته المستوردة من الخارج، والتي كشف وجود نبات الخشاش في مكوناتها.

وقال نصار في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: منذ مدة ليست بالقصيرة شكى لي الكثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعي بعضها طلب الجهات التي ينتمون إليها تحليل تعاطي المخدرات فجأة، ويتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الحشيش.

المصدر: القاهرة 24