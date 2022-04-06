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توقيف 4 آسيويين مطلوبين لدى إحدى الدول العربية في سلطنة عمان

أخبار العالم العربي

توقيف 4 آسيويين مطلوبين لدى إحدى الدول العربية في سلطنة عمان
Globallookpress
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أعلنت السلطات الأمنية في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، توقيف أربعة آسيويين مطلوبين لدى إحدى الدول بتهمة السرقة من أحد المصارف البنكية أثناء أداء مهام وظيفتهم.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قالت شرطة عمان السلطانية: "ألقت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي القبض على أربعة أشخاص من جنسية آسيوية مطلوبين لدى إحدى الدول بتهمة السرقة من أحد المصارف البنكية أثناء أداء مهام وظيفتهم، بنقل الأموال من المصرف، وبحوزتهم مبالغ مالية أثناء دخولهم إلى سلطنة عمان".

المصدر: RT

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