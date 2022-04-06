أبو ظبي تحظر استخدام نوع من الأكياس البلاستيكية

أعلنت هيئة البيئة في أبو ظبي عن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة اعتبارا من 1 يونيو 2022، وذلك ضمن جهودها للحد من التلوث البيئي وتحقيق الاستدامة في الإمارة.

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ويأتي ذلك استباقا للإجراءات المستقبلية التي تهدف إلى خفض استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في الإمارة.

هذا وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي أنه "يتضمن تنفيذ السياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، الحد تدريجيا من المنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والمستهلكة في جميع أنحاء أبو ظبي، وتشجيع استخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام، حيث تعمل الهيئة على وضع إجراءات لتقليل الطلب ورفع كفاءة استهلاك حوالي 16 منتجا بلاستيكيا يستخدم لمرة واحدة، بما في ذلك الأكواب وأغطيتها وعيدان التحريك وأدوات الطعام، على سبيل المثال لا الحصر".

وأشار المكتب إلى أن "هيئة البيئة - أبوظبي تتجه أيضا نحو التخلص التدريجي من أكواب وأطباق وحاويات الطعام المصنوعة من مادة الستايروفوم ذات الاستخدام الواحد بحلول عام 2024"، موضحا أنه "تم وضع السياسة الشاملة لتعزيز بيئة صحية ونمط حياة مستدام للجميع، ولمكافحة تغير المناخ من خلال تقليل استهلاك الموارد وتقليل التلوث الناتج عن ذلك".

المصدر: "وام" + RT