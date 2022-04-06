مصر.. النائب العام السابق عبد المجيد محمود يعلق على تناول مسلسل "الاختيار" لقرار إقالته

قال النائب العام المصري السابق، عبد المجيد محمود، إن مسلسل "الاختيار3" يعد تسجيلا حقيقيا للأحداث الواقعية التي شهدتها مصر، وهذا العمل الدرامي ترجم الواقع، وفقا لقوله.

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وتابع النائب العام السابق خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد"، أن مسلسل "الاختيار3" من الدراما الواقعية التي تربط الناس بالأحداث الحقيقية، حيث لا يحوي زيفا، موضحا أن هذه الحلقة برهنت على الخواء الذي كانت تتميز به عقول جماعة الإخوان الإرهابية، وذكر أن أعضاء الجماعة لم يكونوا على مستوى التأهيل والكفاءة المطلوبة لإدارة دولة في حجم مصر، متابعا: "رجال القضاء وقفوا ضد قرار الإخوان بعزل النائب العام، لما يمثله من النيل من استقلال القضاء".

واستطرد النائب العام السابق عبد المجيد محمود، أن "الإخوان أصحاب الأفكار التخريبية الهدامة أماكنهم السجون وليس قصور الرئاسة، حتى نحميهم من أنفسهم، ويتم تعليمهم صنعة".

وأضاف النائب العام السابق أن "الإرهابي الإخواني خيرت الشاطر هو الذي كان متحكما في كل شيء خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية".

وقال إنه رفض مقابلة محمد مرسي خلال توليه حكم مصر، وتمسك بموقفه، بعد أن قاد عبود الزمر، إحدى مظاهرات الإخوان أمام دار القضاء العالي حاملا أعلام القاعدة.

المصدر: "صدى البلد"